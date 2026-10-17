Егор Алеев/ТАСС Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 17 октября прокомментировал шаги американского лидера Дональда Трампа в отношении властей киевского режима.
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