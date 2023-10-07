4 трюка с вафельницей, которые заставят забыть о духовке. Готовим чебуреки, котлеты и даже пиццу

В умелых руках простая вафельница легко заменит не только сковороду, но и всю духовку. Покажем четыре разных рецепта для этого предмета кухонной утвари: готовить можно и чебуреки, и вафли с разными вкусами, и пиццу с салями.
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