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Алексей Роготовский покидает пост главы Фонда капремонта Рязанской области

Алексей Роготовский покидает пост главы Фонда капремонта Рязанской области

Роготовский занимал пост и. о. главы регионального оператора капремонта с сентября 2023 года.Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Алексей Роготовский уходит со своей должности.

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