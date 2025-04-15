Жителя Новокузнецка будут судить за убийство приятеля

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 апреля сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшее смерть потерпевшего по неосторожности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии