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Жителя Новокузнецка будут судить за убийство приятеля

Жителя Новокузнецка будут судить за убийство приятеля

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 апреля сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшее смерть потерпевшего по неосторожности».

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