Жителя Новокузнецка будут судить за убийство приятеля

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 апреля сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшее смерть потерпевшего по неосторожности».