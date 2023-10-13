Сотрудники транспортной полиции посетили Московский колледж градостроительства и архитектуры города Москвы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дорога Без Опасности», направленного на профилактику травматизма среди несовершеннолетних, а также безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта для студентов Московского колледжа строительства и архитектуры сотрудники транспортной полиции провели открытый урок.