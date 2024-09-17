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Доктор технических наук: веб-камера ноутбука может быть использована для слежки

Доктор технических наук: веб-камера ноутбука может быть использована для слежки

С технической точки зрения веб-камера ноутбука действительно может быть использована для слежки, предупредила в беседе с RT доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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