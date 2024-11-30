Новогодние праздники - большие траты. Подсчитали, сколько семье с детьми будут стоить культурно-развлекательные вылазки.
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Новогодние праздники - большие траты. Подсчитали, сколько семье с детьми будут стоить культурно-развлекательные вылазки.