Вячеслав Молотов прибыл в Вашингтон

22 апреля в Вашингтон на самолете прибыл народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. По информации газеты «Известия», на аэродроме его встречали государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, посол СССР в США Андрей Громыко и члены советского посольства.