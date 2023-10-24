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24 октября – День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России

24 октября – День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России

В этом году 24 октября традиционно отмечают День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники.

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