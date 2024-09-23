ГУП «Горэлектротранс» получил 400 тысяч рублей компенсации за обстрел трамвая. Инцидент произошёл 18 февраля 2024 года.
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ГУП «Горэлектротранс» получил 400 тысяч рублей компенсации за обстрел трамвая. Инцидент произошёл 18 февраля 2024 года.