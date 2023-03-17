Барнаульская гордума обзавелась новым депутатом-женщиной В БГД вошла Анна Галицкая от партии "Новые люди" В Барнаульской городской Думе появился новый депутат – в представительный орган вошла предприниматель, бизнес-консультант Анна Галицкая.