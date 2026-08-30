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«Полярный круг» в Салехарде побил сразу два рекорда

«Полярный круг» в Салехарде побил сразу два рекорда

В Салехарде дали старт полумарафону «Полярный круг». Забег уже успел побить два рекорда, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.

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