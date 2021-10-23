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В Хабаровске День военного связиста отпраздновали в соединении управления Восточного военного округа

В Хабаровске День военного связиста отпраздновали в соединении управления Восточного военного округа

Участие в торжественных мероприятиях принял исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров, поздравивший с профессиональным праздником военнослужащих соединения, ветеранов войск связи.

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