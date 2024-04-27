Спортсменка из Севастополя выиграла Чемпионат Европы

Мастер спорта международного класса, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 4 Елена Гапешина одержала победу в финале над спортсменкой Люсией Билобрк из Хорватии в весовой категории 81 кг на Чемпионате Европы по боксу, который проходит в Сербии.
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