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Царьград

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Польский депутат облаяла министра обороны во время выступления

Польский депутат облаяла министра обороны во время выступления

Имитировать собачий лай начала депутат от оппозиционной партии, выражая протест против выступления министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

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