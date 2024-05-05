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Регион 29

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Архангелогородцев приглашают отметить Пасху в «Малых Корелах»

Музей подготовил программу — гостей ждут экскурсии, народные традиции, ярмарка, мастер-классы и колокольные звоныМузей подготовил программу — гостей ждут экскурсии, народные традиции, ярмарка, мастер-классы и колокольные звоныВ избе дома Пухова они увидят этнографические этюды «Чистый четверг» и «Пасхальная трапеза».

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