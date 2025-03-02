ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

Украинские вооруженные формирования два раза произвели обстрел Горловки из орудий калибра 155 мм, 2 марта сообщила пресс-служба управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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