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Татар-информ

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Психолог: «Уход за домашним питомцем показывает, готов ли партнер к детям»

Психолог: «Уход за домашним питомцем показывает, готов ли партнер к детям»

Что расскажет о характере человека его пушистый друг? Можно ли потренироваться на питомце перед тем, как родить ребенка? Почему мы делимся с ними болью и переживаниями? На эти и другие вопросы о домашних животных «Татар-информу» ответила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Анна Красильникова.

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