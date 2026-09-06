Психолог: «Уход за домашним питомцем показывает, готов ли партнер к детям»

Что расскажет о характере человека его пушистый друг? Можно ли потренироваться на питомце перед тем, как родить ребенка? Почему мы делимся с ними болью и переживаниями? На эти и другие вопросы о домашних животных «Татар-информу» ответила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Анна Красильникова.
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