Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 010 подписчиков

"Это не то, о чём вы подумали": Макрон, Стармер и Мерц попались на "закладке" Зеленского

"Это не то, о чём вы подумали": Макрон, Стармер и Мерц попались на "закладке" Зеленского

Ладонь Эммануэля Макрона резко хватает лежащий на столе предмет, похожий на пакетик или свёрток с белым содержимым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Что вы хотите от выпускников Еврогейского инкубатора?  Система обучения и воспитания , начиная со старших классов школы, которую можно назвать, что бы понятней было, &quot;дедовщиной&quot;, но гораздо более извращенной, так формирует послушных государственной системе моральных уродов. Они на Западе не напрасно объединяются в &quot;клубы&quot;, и это не объединения по интересам и развлечениям.  Это организованные  сообщества с системой подчинения и в различных сферах гражданского общества.    Жаль, что и раньше не было таких разоблачений- может, тогда было бы меньше тех, кто с придыханием смаковал  инфу из королевской семейки, с вожделения смотрел фильмы, и прочие картинки &quot;сладкой жизни&quot;... Сейчас выпускники заполонили все верхние эшелоны власти и в Гейропке, и в некоторых стран на амеровских континентах, и колониях наглов. Менталитет не пропьешь..
Ответить
14 час.
наверх