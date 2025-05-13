"Это не то, о чём вы подумали": Макрон, Стармер и Мерц попались на "закладке" Зеленского

Вера смелых

Что вы хотите от выпускников Еврогейского инкубатора? Система обучения и воспитания , начиная со старших классов школы, которую можно назвать, что бы понятней было, "дедовщиной", но гораздо более извращенной, так формирует послушных государственной системе моральных уродов. Они на Западе не напрасно объединяются в "клубы", и это не объединения по интересам и развлечениям. Это организованные сообщества с системой подчинения и в различных сферах гражданского общества. Жаль, что и раньше не было таких разоблачений- может, тогда было бы меньше тех, кто с придыханием смаковал инфу из королевской семейки, с вожделения смотрел фильмы, и прочие картинки "сладкой жизни"... Сейчас выпускники заполонили все верхние эшелоны власти и в Гейропке, и в некоторых стран на амеровских континентах, и колониях наглов. Менталитет не пропьешь..