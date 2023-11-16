О чем договорились Джо Байден и Си Цзиньпин

САН-ФРАНЦИСКО (ИА Реалист). На пресс-конференции, которая прошла в пригороде Сан-Франциско сразу после четырехчасовой встречи лидеров США и Китая, президент Джо Байден отметил, что взаимодействие двух крупнейших экономик мира важно для всей планеты и влияет на ключевые глобальные проблемы, с которыми сталкивается человечество: от изменения климата до борьбы с наркотиками и внедрения искусственного интеллекта.