Любители ретро-машин устроили масштабный автопробег в Москве

Скриншот видео Сразу несколько разных эпох встретились на дорогах Москвы. Массовый заезд устроили владельцы ретроавтомобилей, которые знакомы каждому, но многие машины существуют чуть ли не в единственном экземпляре.
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