Украина должна России ещё три области: в Совфеде назвали условия для начала переговоров

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал условия для начала переговоров России и Украины. «Украина должна передать в состав России ещё три области — Николаевскую, Одесскую и Харьковскую, только после этого можно садиться за стол переговоров», — заявил политик в интервью порталу URA.