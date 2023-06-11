Украина должна России ещё три области: в Совфеде назвали условия для начала переговоров

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал условия для начала переговоров России и Украины. «Украина должна передать в состав России ещё три области — Николаевскую, Одесскую и Харьковскую, только после этого можно садиться за стол переговоров», — заявил политик в интервью порталу URA.
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