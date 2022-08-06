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Анастасия Приходько с оскорблениями накинулась на Гагарину за поддержку спецоперации

Анастасия Приходько с оскорблениями накинулась на Гагарину за поддержку спецоперации

Украинская певица Анастасия Приходько заняла антироссийскую позицию еще в 2014 году. Сейчас она активно критикует российских артистов за поддержку СВО на Украине, а своих соотечественников за недостаток русофобии, передает «Экспресс газета».

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