Анастасия Приходько с оскорблениями накинулась на Гагарину за поддержку спецоперации

Украинская певица Анастасия Приходько заняла антироссийскую позицию еще в 2014 году. Сейчас она активно критикует российских артистов за поддержку СВО на Украине, а своих соотечественников за недостаток русофобии, передает «Экспресс газета».
Украинская певица Анастасия Приходько заняла антироссийскую позицию еще в 2014 году. Сейчас она активно критикует российских артистов за поддержку СВО на Украине, а своих соотечественников за недостаток русофобии, передает «Экспресс газета».
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