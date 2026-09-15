Убийство девушки на Грабцевском шоссе раскрыли спустя 24 года

Убийство, совершённое в Калуге ещё в 2002 году, спустя больше 24 лет дошло до суда. Присяжные признали 49-летнего местного жителя виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
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