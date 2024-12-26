Лукашевич: Россия ожидает проблемы в ОБСЕ из-за председательства Финляндии

Перспективы взаимодействия с этой страной далеки от оптимистичных Россия ожидает проблемы в ОБСЕ в связи с председательством там в 2025 году антироссийски настроенной Финляндии, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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