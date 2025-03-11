Трое в лодке, не считая казахов. Экспедитора вагонов КТЖ заподозрили в связях с Украиной… в Белоруссии

Железнодорожный перевозчик из Казахстана «KTZ Express» (дочерняя компания «Казахстан темир жолы», КТЖ) удивил партнёров неожиданным манёвром: компания наделила полномочиями распоряжаться вагонным парком АО «Казтемиртранс» (дочерняя компания КТЖ) экспедиторскую компанию с подозрительным названием Ukrailtrans.
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