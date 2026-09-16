Трейд-ин автомат выдал реальные деньги за игрушечный телефон?

Неподтверждённый пост на Reddit утверждает, что экобанкомат ecoATM распознал детскую игрушку как нерабочий iPhone 17 Pro Max и предложил за неё реальные деньги.
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