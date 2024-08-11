Защита с «душком»: от каких дезодорантов стоит отказаться, объяснила врач Лебедева

На появление неприятного запаха тела может влиять не только нелюбовь к водным процедурам. Хотя об этом тоже лучше не забывать: рекомендуется принимать душ или ванну хотя бы раз в день, а лучше — утром и вечером.
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