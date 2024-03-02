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RS: крах ВСУ подтолкнет Киев к переговорам с Москвой

RS: крах ВСУ подтолкнет Киев к переговорам с Москвой

Обозреватель Коннор Эколс в своей статье для журнала Responsible Statecraft заявил, что на фоне неудач Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, особенно в Авдеевке, есть вероятность запуска переговоров с Россией.

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