RS: крах ВСУ подтолкнет Киев к переговорам с Москвой

Обозреватель Коннор Эколс в своей статье для журнала Responsible Statecraft заявил, что на фоне неудач Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, особенно в Авдеевке, есть вероятность запуска переговоров с Россией.
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