Украина выбрала «бусификацию» словом года 2024: принудительная мобилизация

На Украине термин «бусификация», означающий принудительную мобилизацию, стал словом года 2024. Коллегия словаря «Мыслово» отметила его значимость, а популярными стали также термины «СЗЧ» и «Курская операция».
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