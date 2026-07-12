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Регионы России

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Президент ФИФА Инфантино ежедневно общается с Трампом во время ЧМ-2026

Президент ФИФА Инфантино ежедневно общается с Трампом во время ЧМ-2026

Глава ФИФА пояснил, почему Трамп лично пока не посещает матчи проходящего в США чемпионата мира. «Если он придет на стадион, люди спросят: «Что он делает здесь, когда в мире столько всего происходит?» Он занялся другими делами.

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