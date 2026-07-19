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Аргументы и Факты

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Тайные отряды рвутся к Славянску: перелом в СВО близок

Тайные отряды рвутся к Славянску: перелом в СВО близок

Российские подразделения вышли на окраины Славянска, а разведка уже работает внутри города. Как проходит операция по освобождению Славянска и почему ВСУ не выпускают из города мирных жителей, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.

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