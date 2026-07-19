Тайные отряды рвутся к Славянску: перелом в СВО близок

Российские подразделения вышли на окраины Славянска, а разведка уже работает внутри города. Как проходит операция по освобождению Славянска и почему ВСУ не выпускают из города мирных жителей, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии