Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени

Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени

Если Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, то сделает это не раньше начала осени, поскольку его снятие в пик боевых действий может нанести серьезный ущерб украинской армии.

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