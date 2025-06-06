Для неравнодушных жителей Южного Тушина заработали «Домики добра»

В городе открылись «Домики добра» проекта «Москва помогает». Жителей района ждут до 7 сентября, и они смогут передать подарки для участников специальной военной операции и детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных.
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