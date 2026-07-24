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Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове

Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове

В столице Галичины на этой неделе установили памятник в честь убитой два года назад националистки Ирины Фарион, которая своими придирками относительно использования украинского языка достала даже украинских неонацистов из "Азова"* .

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