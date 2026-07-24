В столице Галичины на этой неделе установили памятник в честь убитой два года назад националистки Ирины Фарион, которая своими придирками относительно использования украинского языка достала даже украинских неонацистов из "Азова"* .
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