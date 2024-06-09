Бездомный пес

ВераВерная

Спасибо Олегу Бондаренко за рассказ. В Сети его рассказы часто попадаются, и всегда оставляют тепло и благодарность в душе. Будем же добры к братьям нашим меньшим, ведь только они умеют любить бескорыстно, просто потому что по-другому не умеют.