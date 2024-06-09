Он сидел на углу пересекающихся центральных улиц, рядом с большим супермаркетом. Его прогоняли, а он снова возвращался.
Бездомный пес
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ВВ
Виктория Виктория
"Три фигуры... Мамы, мальчика и теперь уже домашнего пса."..... и четвертая фигура - водитель с инфарктом....
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12 час.
ВераВерная
Спасибо Олегу Бондаренко за рассказ. В Сети его рассказы часто попадаются, и всегда оставляют тепло и благодарность в душе. Будем же добры к братьям нашим меньшим, ведь только они умеют любить бескорыстно, просто потому что по-другому не умеют.
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10 час.
Элеонора Коган
Из-за халатности мамаши и глупости мальчишки водитель получил инфаркт.Они хоть это поняли?
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8 час.
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