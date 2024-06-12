Винер опровергла давление на судью из-за низких оценок гимнастке сборной России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью "Спорт-Экспрессу" заявила, что не верит информации о давлении на судью из-за низких оценок гимнастке сборной России на турнире Evgenia Cup.
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