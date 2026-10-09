Трутнев открыл международный турнир по высокоточной стрельбе в Якутии

На полигоне «Сулус» под Якутском стартовал IV Международный турнир по армейской высокоточной стрельбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
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