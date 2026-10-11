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Царьград

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Фанаты «ослепли» из-за прожекторов на шоу Лазарева за 22 тысячи рублей

Фанаты «ослепли» из-за прожекторов на шоу Лазарева за 22 тысячи рублей

Яркие прожекторы испортили зрителям концерт Сергея Лазарева. Фанаты требуют вернуть деньги.Фанаты остались недовольны после концерта популярного певца Сергея Лазарева на петербургской «СКА Арене».

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