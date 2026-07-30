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Самые горячие знаменитости России — июль 2026 года! На эти фото и видео у вас поднимутся не только руки!

Самые горячие знаменитости России — июль 2026 года! На эти фото и видео у вас поднимутся не только руки!

Они такие горячие, что смотреть надо из недр морозилки! фото: соцсети / коллаж MAXIMСкрывая взволнованную испарину под трудовым потом, а зависть к себе — под ненавистью, MAXIM радостно бежит на эту горячую вахту!Ежемесячно мы обходим соцсети самых желанных женщин России — актрис, певиц, ведущих, блогерш, спортсменок и просто красавиц.

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