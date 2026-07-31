В «Единой России» предложили создать единый навигатор для помощи народным производителям ВПК

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», Герой РФ Владислав Головин заявил о необходимости федеральной системной поддержки малых производств и волонтерских мастерских, которые обеспечивают фронт критически важной продукцией.
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