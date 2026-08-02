История и археология: Черепа Паракаса: инопланетная загадка или человеческая изобретательность?

В начале ХХ века в безлюдной, продуваемая ветрами пустыне полуострова Паракас, которая расположена на южном побережье Перу, было обнаружено странное кладбище, которое до сих пор хранит одну из самых загадочных тайн Древнего мира.
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