Monde: крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрен в отмывании денег

В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
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