Monde: крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрен в отмывании денег

В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.