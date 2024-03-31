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Стали известны особенности ночного удара по Украине

Стали известны особенности ночного удара по Украине

В ночь на 31 марта ВС РФ нанесли очередной удар по Украине при помощи ракет и БПЛА-камикадзе. На эту атаку обратил свое внимание эксперт Юрий Подоляка, который прокомментировал произошедшее и назвал особенности этого воздействия в ходе СВО.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Надо шваркнуть по оставшимся,чтоб погрузить во тьму это недогосударство!
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