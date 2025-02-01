Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 01 февраля с 09.00 мин до 13.00 ⚡️⚡️⚡️ ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 01 февраля с 09.00 мин до 13.00 ⚡️⚡️⚡️ ул.