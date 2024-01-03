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МО: ПВО за сутки сбила 8 ракет «Точка-У», 2 ракеты С-200 и 34 снаряда РСЗО

МО: ПВО за сутки сбила 8 ракет «Точка-У», 2 ракеты С-200 и 34 снаряда РСЗО

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки в зоне спецоперации перехватили десять ракет, более 30 реактивных снарядов систем залпового огня и 15 БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны РФ.

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