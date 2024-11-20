Профессия лесничего, как оказалось, тоже взяткоемкая. И взяткоприбыльная. Одного из таких работников лесной сферы задержали под Всеволожском.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Профессия лесничего, как оказалось, тоже взяткоемкая. И взяткоприбыльная. Одного из таких работников лесной сферы задержали под Всеволожском.