В Москве состоялись занятия в школе оперативного мастерства

В Главном управлении МЧС России по г. Москве под руководством начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ столичного главка МЧС России Юрия Жуковского прошли занятия в рамках школы повышения оперативного мастерства.
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