Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Главное не мешать Трампу лезть в еврейский конфликт с Палестиной..... В еврейском конфликте у Трампа истратится весь ...Аппетиты растут: ...
  • Юрий Золотарев
    Шо, шведик? Петра 1-го вспомнил? Пра-авильно! Не забывай!Шведский дипломат...
  • Иван Иванов
    Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча ..."Никакого гуманиз...

Ревизоры Трампа уличили Байдена в том, что до Украины дошла только половина обещанной военной помощи

Ревизоры Трампа уличили Байдена в том, что до Украины дошла только половина обещанной военной помощи

Как утверждает Reuters со ссылкой на американские и украинские источники,  США в последний год президентства «сонного Джо» Байдена резко замедлили поставки оружия на Украину – так что  к ноябрю прошлого года Вашингтон выделил Киеву из собственных запасов вооружений только половину обещанной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх