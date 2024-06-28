Медведев назвал непризнание иммунитетов стран шагом к началу войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Непризнание иммунитетов государств, включая иммунитет собственности и должностных лиц, является шагом к началу войны, в некоторых случаях даже мировой, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии ПМЮФ.
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